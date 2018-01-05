Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Aydın Boysan'ın vefatı

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Boysan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu

Aydın Boysan'ın vefatı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan'a Allah'tan rahmet, Boysan ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boysan'ın vefatı nedeniyle Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "İki güzel insanı arka arkaya kaybettiğimiz hüzün dolu bir gün... Mimar ve gazeteci, değerli insan Aydın Boysan'ı kaybettik. Boysan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aydın BoysanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5