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Aydın Menderes kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı.Topkapı Anıt Mezar'daki törene, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, Demokrasi Platformu Derneği üyeleri ve vatandaşlar...

Aydın Menderes kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı Anıt Mezar'daki törene, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, Demokrasi Platformu Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın mezarlarında dua etti.

Daha sonra Aydın Menderes'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törene çelenk gönderirken, vatandaşlara Aydın Menderes için hazırlanan helva ve lokma ikram edildi.

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Anıt MezarAydın MenderesÜmran Menderes
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