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Aydın merkezli "hayvan hırsızlığı" operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 2 ilde, hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Aydın ve Denizli'de 22 adrese eş zamanlı...

Aydın merkezli

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 2 ilde, hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Aydın ve Denizli'de 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adresler ve 5 araçta yapılan aramada, ruhsatsız 4 av tüfeği ve buna ait 70 fişek, 3 motosiklet, küpesiz 10 küçükbaş ve 156 büyükbaş hayvan, 26 kulak küpesi, birer kurusıkı tabanca, sahte plaka, güneş paneli, akü ve jeneratör ile 3 su pompası ele geçirildi.

Operasyonda B.K, Ö.G, G.Ç, S.K, B.A, T.Ü, E.A. ve H.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen T.Ü, B.A, H.K. ve E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili 3 zanlının daha arandığı öğrenildi.

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