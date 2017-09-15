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Aydın ve Manisa'da "narko-sokak" uygulaması

- Aydın'da 112, Manisa'da 120 personelden oluşan polis ekipleri uygulama kapsamında denetimler gerçekleştirdi

Aydın ve Manisa'da

AYDIN/MANİSA (AA) - Aydın ve Manisa'da İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince "narko-sokak" uygulaması yapıldı.

Aydın'da Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı 112 personelden oluşan ekipler kentin bazı noktalarında uygulama başlattı.

Çalışmalar kapsamında bin 173 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı, 76 iş yeri ve 145 araç kontrol edildi.

Araçlarda yapılan sorgulamalarda, 8 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullandıkları için adli işlem başlatıldı.

Kontrollerde, bazı suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı. Ayrıca bir ruhsatsız tabanca, 4 fişek, bir gram metamfetamin ele geçirildi.

- Manisa

Manisa'daki uygulama kapsamında ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 120 personelden oluşan 18 ekip, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı uygulama başlattı.

Önceden belirlenen 16 noktadaki uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak GBT sisteminden sorguları yapıldı.

Uygulamada, iki ayrı noktada esrar ve bir araçta bulunan silaha el konuldu. Durdurulan bir motosiklet de evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Narko-sokakUygulamaUyuşturucu
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