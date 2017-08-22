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Aydın'da 2 kardeşin cesedi bulundu

- Nazilli'de pompalı tüfekle vurulmuş 2 ceset bulundu

Aydın'da 2 kardeşin cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazili ilçesinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Ercan Herdem (23) ve Erhan Herdem'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda 2 kardeşin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cesetler, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KardeşölüPompalı
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