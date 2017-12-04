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Aydın'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da, 2 öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şakir Akar'ın kullandığı 09 P 03 29 plakalı öğrenci servisi, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda,...

Aydın'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da, 2 öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şakir Akar'ın kullandığı 09 P 03 29 plakalı öğrenci servisi, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda, Tayfun Olacak yönetimindeki 09 P 0264 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

İçinde öğrenci bulunmayan Olacak'ın kullandığı minibüs, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kazada 09 P 03 29 plakalı minibüste bulunan 3 öğrenci hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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