Aydın'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da, 2 öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şakir Akar'ın kullandığı 09 P 03 29 plakalı öğrenci servisi, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda, Tayfun Olacak yönetimindeki 09 P 0264 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
İçinde öğrenci bulunmayan Olacak'ın kullandığı minibüs, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Kazada 09 P 03 29 plakalı minibüste bulunan 3 öğrenci hafif yaralandı.
Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.