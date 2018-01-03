Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Aydın'da 3 kızın kaybolduğu iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını ileri süren 2 aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki N.A, 16 yaşındaki kardeşi...

Aydın'da 3 kızın kaybolduğu iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını ileri süren 2 aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki N.A, 16 yaşındaki kardeşi B.A ile Şevketiye Mahallesi'ndeki arkadaşları 17 yaşındaki G.T yılbaşında görüşmek için bir araya geldi.

Bir süre sonra kızlarından haber alamayan aileler, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üç kızı arama çalışması sürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇineKayıpKız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5