Aydın'da akaryakıt istasyonunda gasp anı güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'da gasp anı güvenlik kameralarınca kaydedilen kişi tutuklandı.
İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde iki petrol istasyonunda aynı gece gasp olayı yaşandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İstasyonlardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 36 yaşındaki B.K. olduğunu tespit etti.
Zanlı, aynı mahalledeki evinde operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin yüzü kapalı şekilde petrol istasyonuna elinde bıçakla geldiği, çalışanın korkarak kapının arkasına saklandığı, şüphelinin elindeki bıçakla, çalışanı kendisine doğru çağırdığı daha sonra çıktığı görüldü.
Şüphelinin 570 lira para çaldığı öğrenildi.