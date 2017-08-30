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Aydın'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

- Germencik ilçesinde 2 kardeş, evlerinin balkonundan içeri giren 4 kişi tarafından bıçakla yaralandı - Olayın failleri oldukları tespit edilen 4 kişiden 3'ü de yaralı halde bulundu

Aydın'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

AYDIN (AA) - Germencik ilçesinde bir evin balkonundan içeri girerek evdeki 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan 4 kişiden 3'ü de yaralı olarak bulundu.

İddiaya göre, Neşetiye Mahallesi'nde F.Ü, M.Ü, E.A ve Ö.B aralarında husumet bulunan S.Y'nin evinin balkonundan içeri girerek S.Y. ve kardeşi F.Y'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

S.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

- Kaçan 4 kişiden 3'ü bıçakla yaralandı

Polis ekipleri şüphelileri aradığı sırada olay yerine yakın bir konumdan 3 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler yapılan incelemeler sonucu yaralanan şahısların F.Ü, M.Ü. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Yaralanan şüpheliler sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Şüpheli Ö.B'nin yakalaması için ve şüphelileri yaralayan şahısların da kimlik tespiti için ise çalışmalar sürüyor.

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