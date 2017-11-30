Aydın'da çalınan hayvanları Afyonkarahisar'da bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalınan buzağılar, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Afyonkarahisar'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kazandere Mahallesi'nde 31 Ekim'de 3 buzağısının çalındığını fark eden Renan Özdemir, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, hırsızlık olayını B.K'nın gerçekleştirdiğini ve hayvanları 3 bin lira karşılığında Afyonkarahisar'da bir kişiye sattığını tespit etti.

Jandarma tarafından Denizli'de gözaltına alınan B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan hayvanları Afyonkarahisar'da bularak Aydın'a getiren ekipler, buzağıları Özdemir'e teslim etti.

Özdemir, hayvanlarına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.