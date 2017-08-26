Aydın'da eski muhtarın cesedinin bulunması

AYDIN (AA) - Kuyucak ilçesinde cesedi bulunan 43 yaşındaki Ali Sarıtaş'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Dereköy Mahallesi'ndeki kırsal alanda cesedi bulunan Sarıtaş'ın ölümüne ilişkin yaptığı araştırma sonucu, Sarıtaş'ın muhtarlık yaptığı dönemde husumetli olduğu Ş.Ç. ve oğulları A.Ç. ile B.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ç. tutuklandı, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ailesinin 21 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunduğu eski Dereköy Mahallesi muhtarı Sarıtaş'ın cesedi, 24 Ağustos'ta bulunmuştu. Cesedinde saçma yaraları tespit edilen Sarıtaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.



