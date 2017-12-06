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Aydın'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon

- Gözaltına alanın 3 zanlıdan kod adı kullanan ve üzerlerinde sahte kimlik ile ehliyet bulunan 2'si tutuklandı

Aydın'da FETÖ'nün

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "gaybubet evi"nde saklanırken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün "gaybubet evine" operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Tarık" kod adını kullanan T.Ş ve "Selçuk" kod adlı G.M. ile bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Kod adı kullanan 2 zanlının üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetler bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ş. ile G.M. tutuklandı, üniversite öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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