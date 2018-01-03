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Aydın'da gasp

- Eczanede işlenen gasp suçu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Aydın'da gasp

AYDIN (AA) - Aydın'da bir eczanede işlenen gasp suçu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde bir eczanede gasp suçu işlendiği ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, eczanedeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin 26 yaşındaki G.K. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı aynı mahalledeki boş bir tarlada yakalandı.

G.K, daha önce "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından hapis cezası aldığı için tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin eczaneye girmesi, çalışanı bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alması ve olay yerinden ayrılması gözüküyor.

Öte yandan şüphelinin 250 lira gasbettiği bildirildi.


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