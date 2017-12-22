Aydın'da gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde iki katlı bir binanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde patlama meydana geldi.

Patlamada evde yalnız yaşayan Naime Mastar (77) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, patlamanın mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirledi.



Patlamanın ardından evin mutfak duvarlarının yıkılması ve duvarında çatlaklar meydana gelmesinden dolayı alt kat da boşaltıldı.



