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Aydın'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon

- Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Aydın'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirtilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 4 bot motoru, 3 lastik bot, 1 fiber tekne ve 20 litre benzin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Bu arada Aydın Valiliği, operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak maksadıyla insan tacirleri ölüm makinelerine karşı 'Aylan bebekler ölmesin' anlayışı ile faaliyetlere devam edecektir." ifadesine yer verdi.


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