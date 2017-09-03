Aydın'da hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki hemzemin geçitte trenin, otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesinde 09 PB 350 plakalı otomobili kullanan İkram Erçetin, bariyerler kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştı.
Bu sırada Aydın-İzmir seferini yapan 300 22-4 sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki Hediye Erçetin ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde otomobilin bariyerin yanındaki boş alandan geçmeye çalışması ve trenin çarptığı aracın savrulması görülüyor.