Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Aydın'da hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

- Germencik ilçesinde bariyerler kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treni çarptı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki hemzemin geçitte trenin, otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesinde 09 PB 350 plakalı otomobili kullanan İkram Erçetin, bariyerler kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştı.

Bu sırada Aydın-İzmir seferini yapan 300 22-4 sefer sayılı yolcu treni otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki Hediye Erçetin ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin bariyerin yanındaki boş alandan geçmeye çalışması ve trenin çarptığı aracın savrulması görülüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik KamerasıKazaOtomobilTren
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5