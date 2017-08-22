Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Aydın'da JES eylemi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup vatandaş, Jeotermal Enerji Santrali (JES) yer incelemesini yapmak amacıyla gelen bilirkişi heyetini protesto etti. Kuşadası ve Söke ilçelerinin sınırında bulunan Caferli Mahallesi'ndeki bir...

Aydın'da JES eylemi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup vatandaş, Jeotermal Enerji Santrali (JES) yer incelemesini yapmak amacıyla gelen bilirkişi heyetini protesto etti.

Kuşadası ve Söke ilçelerinin sınırında bulunan Caferli Mahallesi'ndeki bir alana kurulması planlanan fakat bazı vatandaşların şikayeti nedeniyle yargıya taşınan JES alanının incelenmesi için mahkemenin gönderdiği bilirkişi heyeti bölgeye geldi.

Heyetin incelemesi sırasında bir grup vatandaş, üzerinde çeşitli sloganlar bulunan döviz ve pankartlarla protesto gösterisinde bulundu.

Grup adın açıklama yapan Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) sözcüsü Mehmet Vergili, "Bu santrallerin yapılabilmesi için dört kriter gerekiyor. Birincisi yerleşim birimlerinin yanına yapılamaz. İki, hava, su ve toprağı kirletemezsin. Üç, birinci sınıf topraklara yapamazsın. Dört, Roma döneminden Osmanlı'ya geçen, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen, doğanın en uzun yaşamlı ağacı olan zeytin ağacının yasası var. Bilirkişi heyeti gelerek bu kriterleri inceleyecek. Bizler de bu toprakların insanları olarak 'bunu burada yapmayın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi incelemesinin ardından eylemci grup da bölgeden ayrıldı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çet RaporuEylemJeotermal Enerji Santrali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5