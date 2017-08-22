Aydın'da JES eylemi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup vatandaş, Jeotermal Enerji Santrali (JES) yer incelemesini yapmak amacıyla gelen bilirkişi heyetini protesto etti.

Kuşadası ve Söke ilçelerinin sınırında bulunan Caferli Mahallesi'ndeki bir alana kurulması planlanan fakat bazı vatandaşların şikayeti nedeniyle yargıya taşınan JES alanının incelenmesi için mahkemenin gönderdiği bilirkişi heyeti bölgeye geldi.

Heyetin incelemesi sırasında bir grup vatandaş, üzerinde çeşitli sloganlar bulunan döviz ve pankartlarla protesto gösterisinde bulundu.

Grup adın açıklama yapan Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) sözcüsü Mehmet Vergili, "Bu santrallerin yapılabilmesi için dört kriter gerekiyor. Birincisi yerleşim birimlerinin yanına yapılamaz. İki, hava, su ve toprağı kirletemezsin. Üç, birinci sınıf topraklara yapamazsın. Dört, Roma döneminden Osmanlı'ya geçen, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen, doğanın en uzun yaşamlı ağacı olan zeytin ağacının yasası var. Bilirkişi heyeti gelerek bu kriterleri inceleyecek. Bizler de bu toprakların insanları olarak 'bunu burada yapmayın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi incelemesinin ardından eylemci grup da bölgeden ayrıldı.







