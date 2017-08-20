Aydın'da kadın öğretmen, eşini bıçakla yaraladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir kadın öğretmen, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğretmenlik yapan F.A. (31) ile İ.A. (34) çifti, Soğancılar Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, kocası İ.A'yı sol göğsünden bıçakla yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.A'yı Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İ.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.