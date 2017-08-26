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Aydın'da kadın öğretmenin eşini bıçaklaması

- Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Aydın'da kadın öğretmenin eşini bıçaklaması

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı ini bıçakla yaralayan kadın öğretmen tutuklandı.

Soğancılar Mahallesi'nde geçen hafta eşini bıçakla yaralayan ve polis tarafından gözaltına alınan F.A. (31), gördüğü psikolojik tedavinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çine ilçesinde öğretmenlik yapan F.A. ile 34 yaşındaki eşi İ.A. arasında 20 Ağustos'ta Soğancılar Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, kocası İ.A'yı göğsünün sol tarafından bıçakla yaralamıştı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A'yı Çine Devlet Hastanesine kaldırmış, F.A. ise gözaltına alınmıştı.

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