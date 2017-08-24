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Aydın'da kavga: 2 yaralı

- Nazilli'de tartıştığı kadını darbeden kişi, ambulansa taşıyıp hastaneye kaldırılmasına yardım ettikten sonra gözaltına alındı - Tartışma sırasında tarafları ayırmaya çalışan kadının arkadaşı da yaralandı

Aydın'da kavga: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadın, eski sevgilisi tarafından darbedildi. Olayda kadının bir arkadaşı da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen C.D. (35), eski sevgilisi Bircan U'nun (37) Karaçay Mahallesi 34. Sokak'taki evinin önüne geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle tartışan bu kişilerin seslerini duyan Önder A. (38), misafir olarak bulunduğu arkadaşı Bircan U'nun evinden sokağa çıkarak onları ayırmaya çalıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D, elindeki şişeyi Önder A'ya fırlatarak yaraladı. Sakinleştirmeye çalıştığı C.D. tarafından darbedilen Bircan U. ise sinir krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

C.D, sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında eski sevgilisini kucağına alıp ambulansa taşıdı.

Daha sonra Bircan U. ve Önder A, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansDarpSinir Krizi
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