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Aydın'da kavga: 3 yaralı

- İncirliova'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ile tarafları ayırmak isteyen 2 polis yaralandı - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'da kavga: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine vurmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kavgada, Cemal K. ve tarafları ayırmak isteyen 2 polis memuru kesici aletlerle yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan kalabalığın artması üzerine bölgeye bir TOMA ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ve Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un uyarıları üzerine grup dağıldı.



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