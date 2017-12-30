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Aydın'da marangoz atölyesinde yangın

- Nazilli Sanayi Sitesi'ndeki marangoz atölyesinde çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü

Aydın'da marangoz atölyesinde yangın

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangının diğer iş yerlerine sıçraması sonucu 3 iş yerinde hasar oluştu.

Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Ersin Çapar'a ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler, yan taraftaki matbaa ve gıda dükkanına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu 3 iş yerinde hasar oluştu.


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Anahtar Kelimeler:
MarangozNazilliYangın
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