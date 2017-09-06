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Aydın'da minibüsün çarptığı genç kadın öldü

AYDIN (AA) - Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 34 BU 7064 plakalı minibüs, Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Aydın'da minibüsün çarptığı genç kadın öldü

AYDIN (AA) - Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 34 BU 7064 plakalı minibüs, Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Zeynep Güneş'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya fırlayan Güneş'i gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Zeynep Güneş'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.

Minibüs sürücüsü K.Ş. ise gözaltına alındı.

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