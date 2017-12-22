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Aydın'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

- Ölen 3 gencin üniversite öğrencisi oldukları belirlendi

Aydın'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonla otomobilin kamyona çarpışması sonucu 3 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sefa Şahin idaresindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobilde yolcu olarak bulunan 3 gencin öldüğünü belirledi.

Yaralanan sürücü Şahin ise 112 Acil sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralının üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.

Öte yandan ölenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

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