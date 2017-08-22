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Aydın'da otomobil tıra çarptı: 4 ölü

- Nazilli'de mermer yüklü tıra çarpan otomobildeki 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Aydın'da otomobil tıra çarptı: 4 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kabak yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Kavşağı'nda Sefa Öncül'ün kullandığı 20 D 1973 plakalı mermer yüklü tıra arkasından çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Kabak ile aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Tır sürücüsü Öncül ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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KazaOtomobilölüTIR
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