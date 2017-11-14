Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Wells Fargo Hayriye Karadeniz emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Aydın'da polisin otomobilinin yakılması

- İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak yaktığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Aydın'da polisin otomobilinin yakılması

AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisin otomobilini yakan kişi tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz'ın Girne Mahallesi'nde evinin önündeki otomobiline molotofkokteyli atıp kaçan ve dün yakalanan İsa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan İsa Y. tutuklandı.

- Olay

Kanyılmaz'ın evinin önündeki otomobil, 12 Kasım'da molotofkokteyli atılarak yakılmış, yapılan araştırmalar sonucu zanlının, "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Y. (29) olduğu belirlenmişti.

İsa Y'nin, daha önce işlediği bir başka suçtan dolayı Kanyılmaz tarafından yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, bir süre sonra kaldığı açık cezaevinden firar ettiği öğrenilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KundaklamaPolisZanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5