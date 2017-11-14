Aydın'da polisin otomobilinin yakılması

AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisin otomobilini yakan kişi tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz'ın Girne Mahallesi'nde evinin önündeki otomobiline molotofkokteyli atıp kaçan ve dün yakalanan İsa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan İsa Y. tutuklandı.

- Olay

Kanyılmaz'ın evinin önündeki otomobil, 12 Kasım'da molotofkokteyli atılarak yakılmış, yapılan araştırmalar sonucu zanlının, "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Y. (29) olduğu belirlenmişti.

İsa Y'nin, daha önce işlediği bir başka suçtan dolayı Kanyılmaz tarafından yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, bir süre sonra kaldığı açık cezaevinden firar ettiği öğrenilmişti.



