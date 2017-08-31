Aydın'da polislerden vatandaşa şeker ikramı

AYDIN (AA) - Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere bayram şekeri ikram edip, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında Kurban Bayramı dolayısıyla trafik önlemlerini artırdı.

Ekipler, trafiğin yoğun olduğu Aydın-İzmir otoyolunda gişe giriş ve çıkışlarında sürücülere bayram şekeri ikram etti, trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Öte yandan kent merkezinde belirli noktalarda da drone destekli trafik kontrolü yapıldı.

Kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüpoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Eyüpoğlu, “Özellikle trafiğin yoğunlaştığı mezarlıklar, alışveriş merkezleri, hayvan pazarları gibi noktalarda ek önlemler aldık. Bürolarda çalışan personellerimizle, diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızla ortak ekipler kurduk." dedi.

Sürücülerden Rabia Gedizlioğlu da bayram öncesi böyle uygulamaların yapılmasını olumlu bulduğunu söyledi.

İstanbul’dan geldiğini ifade eden Osman Alpdoğan ise "Bir an ceza yazılacak diye korktum. Bayram şekerini görünce de sevindim. Böylesi uygulamalar bizlere daha güvende olduğumuz hissini veriyor." diye konuştu.