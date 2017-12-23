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Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

- Germencik ilçesinde düğün sonrası seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Kavganın pamuk şekeri satma konusunda çıktığı ileri sürüldü

Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir düğün sonrası çıkan kavgada seyyar satıcılık yapan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bozköy Mahallesi'nde bir düğünde pamuk şekeri satan seyyar satıcılar arasında iddiaya göre düğün bitiminde pamuk şekeri satma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada C.Y (46) ve oğlu T.Y (19) ile N.G (26) ve kardeşi G.G (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler incelemesinde N.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan T.Y, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, C.Y, Germencik Devlet Hastanesi'ne, G.G ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan C.Y müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle muhtarı Mustafa Kuru, "Kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Bir anda birbirlerine saldırmışlar. Sanırım pamuk şekeri yüzünden bir tartışma çıkmış." dedi.




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DüğünKavgaPamuk Şekeri
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