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Aydın'da seyyar satıcılar arasındaki bıçaklı kavga

- Germencik ilçesinde 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavilerinin ardından tutuklandı

Aydın'da seyyar satıcılar arasındaki bıçaklı kavga

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği seyyar satıcılar arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 2 şüpheli tedavilerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozköy Mahallesi'nde bir düğünde pamuk şekeri satan seyyar satıcılar arasında düğün bitiminde pamuk şekeri satma konusunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan G.G'nin (17) Aydın Devlet Hastanesi'ndeki, T.Y'nin (19) ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Daha sonra Germencik Adliyesinde hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklandı.

Aydın'da 23 Aralık 2017'de Bozköy Mahallesi'nde düğün sonrası pamuk şeker satıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada N.G. ve C.Y. hayatını kaybetmiş, G.G. ve T.Y. ise yaralanmıştı.

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