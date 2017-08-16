Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 70 liradan satıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, açık artırmayla kilogramı 70 liradan satıldı.

Sezonun ilk kuru incir satışı için Aydın Ticaret Borsası tarafından konferans salonunda açık artırma yapıldı.

Köşk ve İncirliova ilçelerinden getirilen toplam 70 kilogram kuru incir, kilogram başına 70 lira ile en yüksek fiyatı veren Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, burada yaptığı konuşmada, incir üreticilerinin bu yıl çok iyi bir sezon geçireceklerini, güzel, kaliteli incirlerin hem dış piyasaya hem de iç piyasaya satılacağını söyledi.

İl genelinde geçen yıl 59 bin ton incir üretildiğini belirten Bosnalı, bu sezon da yaklaşık 56 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Bosnalı, "Bu yıl gerçekten hava şartları çok güzel gitti. Çok kaliteli bir sezon yakaladık. Üreticimizin de incire çok daha fazla önem verdiğini görüyoruz. İşletme şekillerimiz de son derece hijyenik. Yapılan denetimlerle daha da iyi bir hale geldi." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır da Aydın incirinin dünya pazarında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

- Tariş 50 liradan aldı

Germencik Tariş İncir Birliği tarafından ise kuru incir, kilogramı 50 liradan satın alındı.

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, gazetecilere, incir üretiminde Germencik ilçesinin lider olduğunu, bu yıl üretilen incirin kalitesinin de daha yüksek olduğunu söyledi.

Bircan, "Biz Tariş olarak geçen yıl yaklaşık 2 bin tona yakın ürün aldık. Bu seneki hedefimiz bunun daha da üzerine çıkmak. Her sene yaklaşık 5 bin ton ürün alıp sektörde eski gücünü kanıtlayan bir kurum olmak istiyoruz. Çünkü biz ne kadar çok ürün alırsak hem çiftçimiz hem ülkemiz hem de yöre kazanacak." dedi.





