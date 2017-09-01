Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, İstasyon Mahallesi Şehit Necati Avcı Caddesi'nde karşılaştı. Bir süre tartışan taraflar bir anda birbirine pompalı tüfeklerle ateş etti.

Kavgada Reşat A. (18), Yunus A. (27), Taner A. (32), Kadir Ç. (26), Hasan A. (44), Songül D. (2), Yaşar K. (30) ve Halil D. (54) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı yakınlarının hastane önlerinde toplanması üzerine çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı.