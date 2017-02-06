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Aydın'da silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

- Bir markette gerçekleştirilen soygunla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir marketteki kar maskeli silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçedeki markete gelen kar maskeli 2 şüpheli, silahla içeriye girip kasadaki 600 lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

Soygun ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler görüntülerden soygunu M.C.A. (18) ve O.A. (15) adlı kardeşlerin yaptığını belirledi.

Olaydan sonra trene binerek kaçtıkları tespit edilen şüphelilerin Buharkent ilçesinde yakalandığı, soygun anında kullandıkları saçma atan basınçlı tabanca, pala ve paraların da ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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