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Aydın'da şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı

- Yol kontrolünde durdurulan araçtaki 7 kişi gözaltına alındı ve 1 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi

Aydın'da şüpheli zırhlı araçtan silah çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'da yol kontrol kontrolünde durdurulan zırhminibüste yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri zırhlı bir minibüsü durdurdu.

Olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Narkotik köpeği destekli yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve tabanca, bu silahlara ait fişek ve mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Hakkında adam yaralamadan aranma emri bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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