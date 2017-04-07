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Aydın'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

- Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki şüphelinin içinde olduğu otomobil kaza yaptı - Yaya kaçmak isteyen zanlılar, polisin takibiyle yakalandı

Aydın'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 2 kişinin bulunduğu otomobili Efeler ilçesinde takibe aldı.

Şüpheliler, Germencik ilçesi girişinde aracı durdurmak isteyen ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Zanlılar, Park Mahallesi 7 Eylül Caddesi'nde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Zanlılar, yaya olarak kaçmak isteyince polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Kaçarken yere düşerek yaralanan K.D. (21), 112 acil sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzini kaybettirmeye çalışan diğer şüpheli ise kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin otomobilinde 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulundu.


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AydınGermencikKovalamacaUyuşturucu Ticareti
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