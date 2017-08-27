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Aydın'da trafiğe helikopterli denetim

- İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğuna karşı helikopter destekli denetim gerçekleştiriyor

Aydın'da trafiğe helikopterli denetim

AYDIN (AA) - Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi il genelinde trafik yoğunluğuna karşı helikopter destekli denetim yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, "Huzurunuz mutluluğumuzdur" sloganıyla Aydın-İzmir otoyolu ile Aydın-Denizli, Söke-Didim ve Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

Trafik timlerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığına ait bir helikopter de havadan destek verdi.

AA ekibinin de helikopterden görüntülediği denetimlerde görevliler, kurallara uymayan sürücüleri ve trafiğin yoğun olduğu yolları tespit ederek karadaki ekiplere bilgi verdi.

Denetimlerde, Didim-Milas ve Söke-Didim karayollarında yoğunluk gözlendi.

Sürücülerden Adile Özlem Kesikli, helikopterle izlendiklerini öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Denetimlerin sıkı olması daha iyi. Bu uygulamalardan çok memnunuz." dedi.

Murat Tekin ise "Bence faydalı bir uygulama. Trafik kazalarını en aza indirecekse destekliyorum bu çalışmayı. Bayramlarda özellikle trafikte tüm Türkiye olarak sıkıntı yaşıyoruz ve ne yazık ki trafikte kurban veriyoruz." diye konuştu.

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