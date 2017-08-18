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Aydın'da trafik kazası: 16 yaralı

- Kuşadası ilçesinde yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Aydın'da trafik kazası: 16 yaralı

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesinde şehir içi yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunda Mehmet Bıyıklı (47) yönetimindeki 09 M 3569 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Deniz Pehlivan'ın (49) kullandığı 09 PP 200 plakalı hafif ticari araç, Kuştur mevkisinde çarpıştı.

Kazada minibüs içerisinde şoförle birlikte 12 ve diğer araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda ambulans geldi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi ve bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki yaralılardan 4'ü tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavileri devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir müddet trafiğe kapalı olan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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