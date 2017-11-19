Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Aydın'da trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Oktay Yıldırım'ın kullandığı 27 TN 800 plakalı otomobil, Didim-Söke Karayolu...

Aydın'da trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Yıldırım'ın kullandığı 27 TN 800 plakalı otomobil, Didim-Söke Karayolu üzerindeki Akyeniköy Mahallesi'nde, Mutlu Karakoç yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü Karakoç'la aynı otomobilde bulunan Abdülkadir Karakoç, Kadir Eroğlu, Ayla Eroğlu, Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Yıldırım ile beraberindeki Hüseyin Güler ve Şevket Şahlan yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Didim Devlet ve Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KazaOtomobilYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5