Aydın'da trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Yıldırım'ın kullandığı 27 TN 800 plakalı otomobil, Didim-Söke Karayolu üzerindeki Akyeniköy Mahallesi'nde, Mutlu Karakoç yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği kazada, sürücü Karakoç'la aynı otomobilde bulunan Abdülkadir Karakoç, Kadir Eroğlu, Ayla Eroğlu, Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Yıldırım ile beraberindeki Hüseyin Güler ve Şevket Şahlan yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Didim Devlet ve Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.