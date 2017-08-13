Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Aydın-İzmir karayolunda Ayhan Paşalı (55) yönetimindeki 35 YJY 84 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Hakan Çelik’in kullandığı 16 JNC 59 plakalı otomobille Aymas Kavşağı’nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Kazada, Paşalı ve diğer araçtaki Dilek Coşkun Çelik (32) ile kızı Zeynep Duru Çelik (2) yaralandı.
112 Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.