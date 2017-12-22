Aydın'da üniversite öğrencilerinden Kerim bebeğe destek

AYDIN (AA) - Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe tek gözlerini kapatarak destek verdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan öncülüğünde kampüste bir araya gelen öğrenciler, tek gözlerini kapatarak Kerim bebeğe desteklerini gösterdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Köşger, dünyanın çok kötü bir süreçten geçtiğini, bu sürecin en dehşetli olaylarının Türkiye'ye komşu olan ülkelerde yaşandığını söyledi.

Esed rejiminin iç savaşta katliam yaptığına işaret eden Köşger, "Bu sürecin sembollerinden birisi olan Doğu Guta sürekli bombalanıyor. Orada henüz bir aylıkken Esed'in bombalarına maruz kalmış, annesini ve bir gözünü kaybetmiş bir bebek var. Onunla birlikte sembolleşen iç savaşa dikkat çekmek amacıyla buradayız." dedi.

Üniversite olarak her zaman mazlumların yanında olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Bircan ise Suriye'de yaşanan katliama karşı farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Bircan, "O kadar çok ölümler oldu ki insanlar duyarsızlaşmaya başladı. Adnan Menderes Üniversitesi ve öğrencileri olarak Kerim bebek özelinde bu katliama dikkat çekmek istedik. Bu zulüm artık dursun." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Suriye vatandaşı Abdullah Allaf da tüm dünyanın sessiz kaldığı bu drama Türkiye'nin duyarsız kalmayarak sahip çıktığını, düzenlenen kampanyanın kendisini çok duygulandırdığını kaydetti.