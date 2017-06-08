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Aydın'da vatandaşların jeotermal tepkisi

- Efeler ilçesinde bazı vatandaşlar, bir firmanın mahallelerinde jeotermal kaynak araştırması yapmasına tepki amacıyla yolu trafiğe kapattı

Aydın'da vatandaşların jeotermal tepkisi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup vatandaş, evlerine yakın bölgede jeotermal kaynak incelemesi yapan firma çalışanlarına tepki amacıyla eylem yaptı.

Musluca, Çay Yüzü ve Pınar Dere Mahalleleri sakinleri, jeotermal ölçümü için çalışma yapan şirket çalışanlarını görünce inceleme yapılan alanda toplandı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinleri, daha sonra Aydın-Denizli karayolu Çay Yüzü Şehitliği kesimini trafiğe kapatarak "Jeotermal ve sıcak su istemiyoruz" sloganları attı.

Eylem nedeniyle bölgede çevik kuvvet ve jandarma ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

- Tepki nedeniyle çalışmalar geçici olarak durdu

Efeler İlçesi Kaymakamı İzzettin Sevgili, vatandaşlarla konuşarak eylemi bitirmelerini istedi.

Sevgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeraltı kaynağının ne olduğu konusunda bir firmanın inceleme yaptığını belirterek, vatandaşların tepkisi nedeniyle çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Eylem yapan mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Nimet Güleç, bölgeye yapılacak jeotermalın hem insan sağlığı hem de tarım ürünleri için zararlı olacağını öne sürerek, "Sıcak su getirmek istemişler ama bize kimse bir şey sormadı. Ben 65 yaşımdayım bu yaşımdan sonra hasta olmak istemiyorum. Oruçlu oruçlu buraya geldik. Karşıyız bu jeotermala." dedi.

Mahalle sakinlerinden 46 yaşındaki Rukiye Kor ise konu hakkında kimsenin kendilerini bilgilendirmediğini ifade ederek, "Bizim karnımız zeytin ve incirden kazandıklarımızla doyuyor. Çocuklarımızın sağlığı için asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar daha sonra eylemine son vererek olay yerinden ayrıldı.

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