Aydın'da yol kazısında anıt mezar kalıntısı bulundu AYDIN (AA) - Aydın’da su borusu döşenmesi için bir caddede yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen anıt mezarın kalıntısı bulundu.Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ne su borusu döşenmesi için iş makinesiyle yolu kazan...

15 Ağustos 2017 Salı 19:48