Aydın'da yol kazısında anıt mezar kalıntısı bulundu

AYDIN (AA) - Aydın’da su borusu döşenmesi için bir caddede yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen anıt mezarın kalıntısı bulundu.
Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ne su borusu döşenmesi için iş makinesiyle yolu kazan işçiler, tarihi yapı olduğunu düşündükleri kalıntıları görünce çalışmayı durdurdu.
Durumun Aydın Müze Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine görevli arkeologlar bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Caddenin giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapatan görevliler, yaklaşık 2 metre kazılan alana girdi.
İncelemede kalıntının Roma dönemine ait bir anıt mezarın giriş kısmı olabileceği belirtildi.
Alanda çalışmalara devam edileceği, yapının çıkması için yaklaşık 2 metre daha kazı yapılacağı öğrenildi.