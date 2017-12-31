Aydın'da zabıta ile seyyar satıcı arasında kavga

AYDIN (AA) - Aydın'da seyyar satıcı ile zabıta ekibi arasındaki kavgada bir zabıta görevlisi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazanpaşa-Hasanefendi Mahallesi Yağcılar Çarşısı'nda kontrol yapan Efeler Belediyesi zabıta ekibi, seyyar satıcı Y.K'yi tezgahını toplaması için uyarınca tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma esnasında tarafların birbirine vurması sırasında tezgahtaki meyve ve sebzeler döküldü.
Y.K. tarafından bıçaklandığı iddia edilen zabıta memuru A.Ö. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan zabıtanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan seyyar satıcının yakalanması için polis ekibi çalışma başlattı.