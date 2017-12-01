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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tuğçe Altındağ (29) idaresindeki 09 HG 968 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi Aydın Denizli karayolunda,...

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuğçe Altındağ (29) idaresindeki 09 HG 968 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi Aydın Denizli karayolunda, karşı yönden gelen Mehmet Kaplan (33) yönetimindeki 09 Z 0010 plakalı hafif ticari araçla, ardından Nezir Çetinkaya'nın kullandığı 34 VG 8171 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ile Gamze Sabah (26), Hasibe Kaplan (55) ve Sevim Kaplan (59) yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Altındağ ve Sabah'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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