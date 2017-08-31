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Aydın'daki bıçaklı kavga

- Germencik ilçesinde önceki akşam yaşanan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aydın'daki bıçaklı kavga

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam ilçedeki bir eve balkonundan girerek içerideki 2 kişiyi bıçakla yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ü, Ö.B, E.A. ve F.Ü. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ü. ve Ö.B. tutuklanırken, E.A. ve F.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Önceki akşam F.Ü, M.Ü, E.A. ve Ö.B, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen S.Y'nin evine balkondan girmiş, S.Y. ve kardeşi F.Y'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

Şüphelilerden F.Ü, M.Ü. ve E.A. olay yerine yakın bir yerde bıçakla yaralanmış halde bulunmuş, yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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