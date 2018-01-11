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Aydınspor 1923 taraftarlarından Büyükşehir Belediyesine tepki

- Aydınspor 1923 taraftarı bir grup, Büyükşehir Belediyesince, Hüseyin Aksu Spor Tesisleri ve Mukan Perinçek Stadı'nın yerinin ne şekilde değerlendirileceğinin belirlenmesine yönelik yapılan halk oylamasına tepki gösterdi

Aydınspor 1923 taraftarlarından Büyükşehir Belediyesine tepki

AYDIN (AA) - Aydın'da Hüseyin Aksu Spor Tesisleri ve Mukan Perinçek Stadı'nın yerinin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesine yönelik halk oylaması yapan Büyükşehir Belediyesine tepki gösteren bir grup Aydınspor 1923 taraftarı, oylamanın yapıldığı çadırın önüne siyah çelenk koydu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Hüseyin Aksu Spor Tesisleri ve Mukan Perinçek Stadı'nın ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini halk oyuna sundu.

Bir grup Aydınspor 1923 taraftarı halk oylamasına tepki gösterdi. Oylamanın yapıldığı çadırın önünde bir araya gelen taraftarlar, siyah çelenk bıraktı. Çevik kuvvet ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Grup adına açıklama yapan Bahadır Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, tesisleri ziyaret ettiği 18 Haziran 2010 tarihinde, tesislerin bakımını yaptıracağının ve amatör spor kulüplerinin tesislerden yararlandırılacağının sözünü verdiğini savundu.

Halk oylamasının sonucunun belli olduğunu ileri süren Polat, "Bu çadırda Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 31 bin metrekarelik alana ne yapılmak istendiği sözde halka sorularak, yanında da tavuklu pilav ikram edildi. Bu çadır tiyatrosunu yapanların, Aydınspor 1923 Takımı'nı göz göre göre küme düşürdüklerini unutmadık." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ise halkın kararına saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Her türlü demokratik tepkiye saygımız var. Ancak bütün halkımızın katılımıyla, belirlenen alanda ne yapılacağına dair bir referandum yapıyoruz. Halkın kararından, halkın tercihlerinden korkmamak lazım." diye konuştu.

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