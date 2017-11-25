Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi rıza çalımbay Ahmet Türer Mustafa Akgedik hakkı eren
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

- Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor

Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını sürdürüyor. Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor.

Koç Holding’in “Ülkem İçin” projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten ve bunun için kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dikkati çeken Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününden 10 Aralık İnsan Hakları gününe kadar olan sürede çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası, Birleşmiş Milletler’in kadına karşı şiddete son vermek için tüm dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin” (UNiTE) hareketi altında destek buluyor.

UNiTE Kampanyasının “Dünyayı turuncuya boyayalım: Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet son bulsun” çağrısı ise bu sene de devam ediyor. Bu kapsamda Aygaz Genel Müdürlük binasında “Kadına Karşı Şiddete Dur De” temalı turuncu giydirme yapılacak.

Aygaz’ın Mogaz markasıyla destek verdiği Beşiktaş-Mogaz Erkek Hentbol Takımı ise 25 Kasım-10 Aralık'ta oynanacak tüm maçlarına “Kadına Karşı Şiddete Dur De” yazılı turuncu bir pankartla çıkacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AygazCinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5