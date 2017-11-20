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Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası, Bursalı müzikseverlerle buluştu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı latin ve caz müziği tutkunları yoğun ilgi gösterdi.Latin All Stars...

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası, Bursalı müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı latin ve caz müziği tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Latin All Stars grubunun Latin, Caz ve Türk tınılarıyla harmanlandığı müzikleri, Kübalı solist de Türkçe ve yabancı şarkılar olarak yorumladı.

Sahne ve dans performansıyla müzik tutkunlarından beğeni alan Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars "Siyah Gözyaşları", "Sensiz Saadet Neymiş" ve "Gönül Penceresi" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Gecenin sonunda şarkılar eşliğinde dans eden müzikseverler Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası'nın sahne performansını uzun süre ayakta alkışladı.

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"Siyah Gözyaşları"CazLatinÜlke Sınırlarını Aşan Müzik Ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu Ve Latin All Stars Orkestrası Bursalı Mü
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