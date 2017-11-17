"Ayla" filminin oyuncuları Adana'da öğrencilerle buluştu

ADANA (AA) - Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin oyuncuları, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileriyle söyleşi yaptı.

ÇÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Kore Savaşı'nda Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla ismini verdiği kimsesiz kız çocuğunun 65 yıllık hikayesinin anlatıldığı filmde yer alan oyuncular ve hikayenin gerçek kahramanı Kim Eunja, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Filmde hikayesi anlatılan Kim Eunja, burada yaptığı konuşmada, katılımcılarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Şimdiki zamanda çocukların daha cesur olduğunu belirten Eunja, yaşadıklarını anlatmak ve örnek olmak istediğini söyledi.

Astsubay Süleyman Dilbirliği ile ayrıldıktan sonra uzun bir süre çok istemesine rağmen görüşemediğini anlatan Eunja, şöyle konuştu:

"Küçücük bir çocuk düşünün, bir asker tarafından kurtarılıyor. Askerlerin bulunduğu yere götürülüyor. Orada bana okuma yazma öğrettiler ve büyüttüler. Biz orada bir baba ve bir kız olarak çok güzel günler geçiriyorduk ama birden bire ayrılmak zorunda kaldık. O ayrılık gününde ne kadar ağladığımı size anlatamam. Etrafımdaki insanlar bana ağlama diyerek sırtımı sıvazladılar. Ancak ben 5 yaşındayım ve nasıl ağlamam? Baba bildiğim Süleyman Japonya'ya gönderildi.

Zaman zaman babamın beni aradığını duymuştum. Ben bulmayı çok istedim ama ne adını ne de yüzünü hatırlıyordum. Bildiğim tek şey bir Türk olduğuydu. Elimde hiçbir şey yokken onu bulmam imkansızdır. Ben 'İsmini bilmediğim yüzünü hatırlamadığım babamı bana göster' diye hep dua ettim. Süleyman Dilbirliği ile tanışmadan önce Türkler hakkında bilgi sahibi değildim. Ancak orada askerlerin arasında kaldıktan sonra sevgim oluştu. Ayrıldıktan sonra bile onları düşündüm. Eğer Türkiye diğer ülkelerle bir spor karşılaşması yapsa ben hep Türkiye'nin yanında oldum. Yanımdaki insanlara da Türkiye'yi tutmalarını söyledim.''

Eunja, daha sonra bir seyircinin isteği üzerine Ankara türküsünü söyledi.

Söyleşiye oyunculardan, İsmail Hacıoğlu, Burç Kümbetlioğlu, İlber Gürtunca ve Kim Seol'de katıldı.