"Ayla" manevi babasına özlemini anlattı

ANKARA (AA) - Yasemin Kalyoncuoğlu - 1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filminin gösterimi sürüyor.

Filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak Ayla ismini verdiği Koreli Eunja Kim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlarda manevi babası Süleyman Astsubay'dan ayrıldıktan sonra ömrünü hep onu özleyerek geçirdiğini söyledi.

Süleyman Astsubay ile uzun yılların ardından tekrar buluştuğunu anlatan Eunja Kim, "Ondan ayrı yılların ardından tekrar görüştüğümüzde çok yeni duygular yaşadım ve çok mutlu oldum. Harika duygular yaşadım. 2010 yılında kavuştuk ve ondan sonra iki üç defa daha buluştuk, buluşmadığımız yıllarda ise birbirimize mektuplar yazdık." dedi.

Hayatının her anında manevi babasını bulmak istediğini anlatan Eunja Kim, "Çok özlemiştim ama ismini de yüzünü de hatırlayamıyordum. Bildiğim tek şey Süleyman babamın Türk olduğuydu. Onunla ilgili bilgi olmadan, onu bulmam imkansızdı." diye konuştu.

Kore Savaşı döneminde Dilbirliği ile birkaç yıl yaşadıktan sonra ayrıldıklarını ve Kore'deki Ankara okuluna yerleştirildiğini, reşit olana kadar o okulda okuduğunu aktaran Koreli Kim, "Babamı bulduktan sonra çok yeni duygular yaşadım. Ayla filminin bu kadar sevilmesi ve ilgi görmesi kalbimi sevinçle dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman Dilbirliği'nin rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığını ve buna çok üzüldüğünü ifade eden Kim, "Keşke bu röportajları onunla birlikte yapabilseydik, seyirci karşısına onunla birlikte çıkabilseydik. Yaşlı ve rahatsız olduğu için bu mümkün değil. İyileşmesi için dua ediyorum. Umarım iyileşir." dedi.

"Ayla filmini çekmek çok eğlenceliydi"

Filmde Ayla karakterini canlandıran Koreli çocuk oyuncu Kim Seol ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve beş altı kez ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"Ayla"nın ilk filmi olmadığını, üç yaşındayken Kore yapımı bir filmde ve "Cevap Ver" isimli bir dizide oynadığını belirten Seol, "Ayla filmini çekmek çok eğlenceliydi. Savaş sahnelerinden hiç korkmadım. Çekimlerde çok eğlendim." diye konuştu.

Seol, filmde babasını canlandıran İsmail Hacıoğlu'nu çok sevdiğini ve onunla film sırasında çok eğlendiğini belirterek, ilgi için Türkçe "Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

"Filmin gişe başarısının daha iyi olacağına inanıyoruz"

Filmde Süleyman Astsubay'ı canlandıran İsmail Hacıoğlu da film adına her şeyin çok güzel başladığını dile getirerek, "İyi bir film yapalım diye yola çıktık ekibimizle beraber. İşin buraya geleceğini en başından kestiremiyordum." dedi.

Hacıoğlu, filmin 3 haftadır vizyonda olduğunu ve oldukça iyi bir gişe başarısı elde ettiğini ama daha iyi olacağını umduklarını kaydetti.