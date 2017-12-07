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'Ayla'nın manevi babası Astsubay Süleyman vefat etti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği vefat etti.

'Ayla'nın manevi babası Astsubay Süleyman vefat etti

İSTANBUL(AA) - "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği (91) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle"Ayla" filmine konu olmuştu.

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